Vraagtekens bij deels ingestorte parkeergarage: 'Onbegrijpelijk dat dat deel is blijven staan'

EINDHOVEN - Aan omstanders geen gebrek bij de ingestorte parkeergarage van Eindhoven Airport. Aan de rand van de afzetting rondom de bouwplaats verzamelen zich de hele dag door groepjes kijkers die de chaos komen bekijken. Onder hen een gepensioneerde constructeur uit Best. Wijzend op een gebroken kolom laat hij grote verbazing horen: "Het is onbegrijpelijk dat juist dát gedeelte overeind is gebleven."

Volgens de man die anoniem wil blijven, is het gebruikelijk dat betonconstructies van grote omvang in twee delen worden gebouwd. Dat is ook gebeurd bij Eindhoven Airport. "Je kunt zien dat op de overgang twee kolommen naast elkaar staan," zegt de oud-constructeur.



Kolom op twee plaatsen geknakt

"Als je naar het ongeschonden deel kijkt zie je helemaal op de hoek onderaan een betonnen kolom die op twee plaatsen geknakt is: helemaal bovenin en op de helft." Een verklaring daarvoor heeft de man niet. Maar vanuit zijn oude professie zet hij er grote vraagtekens bij. "Ik begrijp absoluut niet waarom die helft van de parkeergarage er nog staat."



Woensdag stuurde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een team naar Eindhoven Airport. Volgens een woordvoerder van de raad is er nog geen officieel onderzoek gestart naar de oorzaak van de instorting. "We hebben alleen een schouwing gehouden", zegt de woordvoerder. "Op basis daarvan en van gesprekken met andere betrokken partijen besluiten we of we de zaak gaan onderzoeken."