In Hapert weten ze het zeker, Tijn gaat de miljoen halen met zijn nagellak

HAPERT - “Het is wel veel geld, maar dat gaat hem zeker lukken”, denkt een inwoonster van Hapert. Het gaat over de nieuwste actie van de zesjarige Tijn Kolsteren. Hij wil een miljoen euro inzamelen zodat kinderen die dezelfde dodelijke ziekte als hij hebben in de toekomst beter behandeld kunnen worden. Deze keer verkoopt hij zijn eigen nagellak.

Tijn werd eind vorig jaar bekend omdat hij 2.5 miljoen euro ophaalde voor het goede doel van Serious Request. Hij liet bijna heel Nederland zijn of haar nagels lakken.



Stichting Semmy

Het geld dat hij nu ophaalt gaat rechtstreeks naar Stichting Semmy. Die stichting zet zich in voor kinderen met hersenstamkanker. Van de miljoen euro kan een apparaat gekocht worden waarmee de patiëntjes beter behandeld kunnen worden.

De actie werd dinsdagavond laat gelanceerd. Een halve dag later staat er al ruim veertigduizend euro op de teller. Er is nog een lange weg te gaan, maar in Hapert weten ze het zeker, Tijn gaat zijn streefbedrag halen. “Het is hem één keer gelukt om Nederland achter zich te krijgen, dat lukt een tweede keer ook”, vertelt een vrouw resoluut.