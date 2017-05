Day before Alpe d'Huzes: veel emoties, opwarmen en alvast een keertje omhoog

ALPE D'HUES - Traditiegetrouw is op woensdag de Alp d'Huzus. Een opwarmdag voor de grote dag van donderdag. Tijdens de Alp d'Huzus fietsen of lopen mensen naar boven die zelf ziek zijn of ziek zijn geweest of geen zin hebben in de drukte tijdens het hoofdevenement.

En voor de deelnemers van de Alpe d'Huzes is het een dag van de fiets poetsen, uitrusten, opwarmen en herdenken.



De politieagenten uit Rijen en omstreken zijn fit aangekomen in de Alpen. "Wij zijn er al vanaf zondag. De pijntjes zijn weg en woensdag pakken we een rustdag. Donderdag kunnen we knallen."Cees gaat zes keer de berg op en moet dus extreem vroeg vertrekken. "De wekker staat woensdagnacht om halftwee. Ik wil voor die zes keer gaan", zegt hij vastberaden.In de sporthal op de berg wordt herdacht. Een enorme wand vol met liefdevolle kaartjes symboliseert de mensen waarvoor gefietst wordt. Het symboliseert hoop, liefde en verdriet. Emoties die tijdens het fietsevenement dichtbij elkaar liggen.Een vrouw uit Helmond fietst donderdag samen met haar twee kinderen de Alpe d'Huzes. Hiermee willen ze een moeilijke periode na het verlies van hun man en vader afsluiten. "Na morgen kunnen we weer gaan leven", zegt ze met veel tranen en uiteindelijk een lach.