Vrouw lijdt ruim twintig jaar na verkrachting nog steeds; vier jaar geëist tegen verdachte

DEN BOSCH - “Ik bibber mijn leven door.” Ruim twintig jaar nadat ze in haar woonplaats Den Bosch is verkracht, lijdt een vrouw er nog steeds onder. Dit blijkt uit een verklaring die ze woensdag liet voorlezen tijdens de rechtszaak in Den Bosch tegen de man die haar leven geruïneerd zou hebben. Tegen de verdachte werd vier jaar gevangenisstraf geëist. Ook zou hij een schadevergoeding van 10.000 euro moeten betalen.

De verdachte, een bijna 41-jarige man, werd in februari in zijn huis in Schijndel aangehouden. Hij beweert dat ze vrijwillig seks heeft gehad en dat ook zijn leven niet meer is wat het was. De man kon worden opgepakt nadat een DNA-match was verkregen.



De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-sporen vanuit een andere zaak. De man werd in 2010 veroordeeld voor afpersing en een aanranding en schennispleging in 2000. Zijn DNA was daarom opgenomen in de landelijke databank.De verkrachting waarvan hij nu wordt verdacht, gebeurde op 2 maart 1995 op de Paardskerkhofweg in Den Bosch. In het onderzoek dat naar aanleiding hiervan werd ingesteld, werden destijds ook DNA-sporen gevonden en veiliggesteld. Dat leidde aanvankelijk niet tot de aanhouding van de dader.Familie en vrienden kunnen het niet geloven dat de man die woensdag voor de rechter stond, de verkrachting heeft gepleegd. Een psycholoog verklaarde dat de man een narcistische persoonlijkheid heeft. Ook is hij verbaal onderontwikkeld wat tot een geheugenstoornis kan leiden.

De man zei tijdens die zitting over die bewuste nacht dat hij de vrouw had ontmoet in een kroeg, dat ze daarna hand in hand naar een speeltuintje zijn gelopen en daar seks hebben gehad. De man uit Schijndel, eigenaar van een tattooshop, getrouwd en vader van zes (stief)kinderen, zou nooit iemand verkrachten, meldde hij ook.



Het Openbaar Ministerie had een andere lezing: de man zou de vrouw van haar fiets hebben geslagen. Deze zienswijze sloot aan op wat haar toenmalige vriend heeft gezegd: “Ze was toegetakeld als een bokser."

Advocaat Frencken vindt dat zijn cliënt zich niet heeft kunnen verdedigen, omdat het zo lang geleden is. Ook zijn de verwondingen die bij de vrouw zijn geconstateerd, geen bewijs van verkrachting, zo stelde de raadsman.