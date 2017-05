Trotse Danny Verbeek verlaat NAC en keert bij FC Den Bosch terug op het oude nest

DEN BOSCH - Danny Verbeek verlaat NAC en keert terug bij FC Den Bosch. De 26-jarige aanvaller heeft met de club een akkoord bereikt over een contract voor drie seizoenen.

De in Den Bosch geboren Verbeek doorliep vrijwel de gehele jeugdopleiding van FC Den Bosch, daar speelde hij tussen 2008 en 2012 in totaal 88 wedstrijden in de hoofdmacht.



"Mijn terugkeer voelt als thuiskomen", zegt Verbeek over zijn terugkeer bij FC Den Bosch. "Ik heb FC Den Bosch altijd op de voet gevolgd, waar ik ook speelde. Ik voel veel vertrouwen en waardering vanuit de club en heb een goed gesprek met Wil Boessen gehad. Ik kijk er naar uit om op sportief vlak mijn bijdrage te leveren aan de plannen van de clubleiding en ben er trots op dat ik volgend seizoen weer de Bossche clubkleuren mag vertegenwoordigen!"



Verbeek had in zijn contract bij NAC vanaf zijn kant de optie om het met een jaar te verlengen. De aanvaller, die eerder ook actief was voor Standard Luik en FC Utrecht, heeft echter gekozen voor speeltijd boven het avontuur in de eredivisie.Wil Boessen, de nieuwe trainer van de club uit de Jupiler League, is blij met de komst van Verbeek. "Danny is een ervaren speler uit de regio die de club door en door kent. Als jongen van de stad bezit hij het DNA van FC Den Bosch en is hij van grote waarde voor onze jonge, talentvolle spelersgroep.""We zijn er trots op dat een jongen die zo’n groot deel van de jeugdopleiding heeft doorlopen weer terug is op het oude nest en zijn er van overtuigd dat hij ons met zijn kwaliteiten en ervaring verder gaat brengen", aldus Boessen.