Silo geëxplodeerd bij zeer grote brand Van Zutven Feed Processing in Veghel [VIDEO]

VEGHEL - Bij een bedrijf in Veghel woedt woensdagmiddag een zeer grote brand. Er is een silo geëxplodeerd. Het is onbekend of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.

De brand woedt bij Van Zutven Feed Processing aan de Pater van den Elsenlaan. Dat bedrijf maakt veevoer. Het is niet bekend of iemand gewond is geraakt.



Volgens een medewerker van Becks Party Verhuur, was er een hele harde knal en trilde alles. Toen hij buiten ging kijken, stond de silo al in brand. "Het bedrijf werkt met melkpoeder. Dat wil wel branden."Volgens de medewerker brandde het enorm hard en stond vrij snel de helft van het bedrijf in vuur en vlam.In eerste instantie ging het om een middelbrand. "Nadat de silo explodeerde, hebben we opgeschaald", aldus een woordvoerder van de brandweer.Inmiddels is GRIP2 afgekondigd. Dit houdt in dat de brand directe gevolgen heeft voor de omgeving. Er zijn extra hulpdiensten nodig.