Drie secretarisvogels uit ei gekropen in Safaripark Beekse Bergen

HILVARENBEEK - Voor het derde jaar op rij zijn in Safaripark Beekse Bergen secretarisvogels uit hun ei gekropen. Het paartje secretarisvogels verwelkomde afgelopen week maar liefst drie jongen.

Volgens het safaripark is het bijzonder omdat er wereldwijd in dierentuinen slechts 110 secretarisvogels leven en er slechts een tiental secretarisvogels geboren worden. Een vrouwtje legt een tot drie eieren per keer.



Savannes Afrika

In de natuur komen secretarisvogels voor op de uitgestrekte savannes in Afrika. Een secretarisvogel heeft lange poten, waarmee hij zijn prooi vangt en behendig dood trapt.



Zijn naam dankt hij aan de lange veren op zijn kop, die lijken op een bosje ganzenveerpennen, zoals secretarissen ze vroeger achter het oor staken.