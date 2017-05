Willem II ziet geen toekomst in Derrick Tshimanga, Belgische verdediger vertrekt uit Tilburg

TILBURG - Willem II neemt na één seizoen weer afscheid van Derrick Tshimanga. De verdediger kwam in september transfervrij over van RC Genk, de club uit Tilburg heeft besloten Tshimanga geen nieuw contractvoorstel te doen.

De 28-jarige Tshimanga tekende in september 2016 een contract voor de rest van het seizoen. De Belgische linksback was snel na zijn komst basisspeler in de ploeg van trainer Erwin van de Looi. In totaal speelde hij 23 competitieduels en kwam hij één keer in actie in de KNVB Beker.



Sinds april speelde Tshimanga geen wedstrijden meer voor Willem II. De achterhoedespeler raakte geblesseerd tijdens de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag en ontbrak daardoor in de laatste vijf duels van het seizoen.De vleugelverdediger speelde in het verleden één interland voor België, voor Willem II was hij actief voor KSC Lokeren en RC Genk.