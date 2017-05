Parkeerchaos verwacht in woonwijken rondom Eindhoven Airport na instorten parkeergarage

EINDHOVEN - De PvdA in Eindhoven maakt zich grote zorgen over de toenemende parkeerdruk in de woonwijken rondom Eindhoven Airport. Door het instorten van de in aanbouw zijnde parkeergarage vallen er bij het vliegveld 600 tot 800 parkeerplaatsen weg. Dat zal vooral deze zomer voelbaar zijn in de buurt van Eindhoven Airport, voorspelt de PvdA.

Het Eindhovense raadslid Vanessa Jolink pleit daarom voor extra maatregelen. "Er zullen nieuwe parkeerplaatsen moeten komen en er moet zeker ook iets gebeuren aan een betere bewegwijzering."





Veel reizigers op Eindhoven Airport zijn het daar hartgrondig mee eens. "De bereikbaarheid is ronduit slecht", zegt een man die zich moet haasten om zijn vliegtuig nog te halen. "Er staat nergens aangegeven waar je naartoe moet."Met een volgeladen bagagewagentje zoekt een passagier haar weg naar de terminal. "Ik heb een kilometer verderop moeten parkeren, het was een heel avontuur om hier te komen, dus mijn avontuur is hier al begonnen."Doordat het gebied rondom de ingestorte parkeergarage is afgezet, is ook het oude 'Kiss & Ride' gedeelte niet meer bereikbaar. Als gevolg daarvan moeten ook ouderen en reizigers die slecht ter been zijn ver lopen met hun koffers. "Waardeloos!", zegt een oudere man. "Ze zouden busjes in moeten zetten." Hij geeft de suggestie om de parkeergarage ondergronds te bouwen. "Misschien stort die dan niet meer in."