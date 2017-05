Eigenaar gezocht van 'vatsige' cd, waarschijnlijk verloren tijdens autoinbraken in Uden

UDEN - Wie is de eigenaar of eigenaresse van de cd-map met onder meer een cd met daarop de omschrijving 'vatsig'? De politie vond woensdagmiddag op de Gording in Uden de gevulde cd-map en startte een zoektocht via een bericht op Facebook.

De cd's zijn waarschijnlijk verloren tijdens een autoinbraak. De dieven stalen uit verschillende auto's de airbag en het navigatiestysteem. Alle auto's zijn opengebroken, bijzonder genoeg zonder schade te maken.