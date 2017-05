Vrouw gewond bij steekpartij in de Trouwlaan in Tilburg

TILBURG - Bij een steekpartij in de Trouwlaan in Tilburg is woensdagavond rond kwart over zes een vrouw gewond geraakt. Ze verkeert niet in levensgevaar en is opgenomen in een ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. De politie probeert in het ziekenhuis van de vrouw te horen wat er is voorgevallen.



Uiteraard wordt ook onderzoek gedaan in de Trouwlaan, waarbij de omgeving voor een deel is afgezet. Ook zouden agenten in kogelwerende vesten zijn ingeschakeld. Na de melding werden ook ambulances en zelfs twee traumahelikopters opgeroepen.