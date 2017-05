Eenmaal, andermaal, verkocht: De Ster in Nieuwkuijk gaat zijn inboedel online veilen

NIEUWKUIJK - Generaties Brabanders gingen er stappen, werden er voor het eerst verliefd, liepen er een blauwtje en werden er voor het eerst in hun leven stomdronken. Uitgaanscentrum De Ster in Nieuwkuijk was decennialang ‘de bestemming’ voor stappend Brabant. De deuren van De Ster gingen dit voorjaar definitief op slot door een faillissement. Wat rest is de veiling van het interieur. Het ooit legendarische uitgaanscentrum De Ster wordt stukje voor stukje en beetje bij beetje bij opbod verkocht.

Op de gevel van De Ster hangt sinds lange tijd weer een aankondiging, niet voor een nieuwe party, maar de aankondiging van een faillissementsveiling. “Er staan al drie veilingen online en donderdag komt de laatste en vierde veiling online te staan”, zegt Henri Damen van Het Nederlandse Veiling Instituut uit Loon op Zand. “Er worden tussen de 1000 en 1100 stukken geveild en daar zitten hele bijzondere en unieke tussen.”



Te koop: de duvel en z'n ouwe moer

Omdat het voormalige uitgaanscentrum bestond uit meerdere horecabedrijven onder één dak is ook de inventaris zeer divers. Uiteraard worden er veel kavels drank aangeboden, maar ook decorstukken als houten beelden – groot en klein – van Louis Armstrong en dames die lijken op Marilyn Monroe.



Geboden kan er ook worden op rockende gitaren, dierenhuiden, bijzondere lp’s en zelfs op een muntenautomaat, waarmee je destijds je drankjes kon mee betalen.



Nog één keer binnenkijken

Een kijkdag is er op woensdag 7 juni en op grond van de nu al goed lopende veiling verwachten ze bij veilinghuis HNVI een toestroom van mensen. “Ik denk heel veel oud-medewerkers, klanten, nieuwsgierigen uit de buurt en veel koopjesjagers.”