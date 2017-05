Youp van 't Hek heeft goed nieuws: al 100.000 euro voor de nagellakactie van 'die schat' Tijn

HAPERT - Youp van 't Hek vertelde woensdagmiddag trots dat de teller van de nagellakactie van Tijn Kolsteren na een dag al op ruim 100.000 euro staat. De actie haalt geld op voor onderzoek naar hersenstamkanker. "Honderdduizend euro is prachtig, maar we gaan door tot het miljoen."

Het idee komt van het 6-jarige Tijn uit Hapert. Hij haalde in december tijdens 3FM Serious Request ruim 2,5 miljoen euro op met zijn nagellakactie. Nu is het een actie voor zijn eigen ziekte. Tijn heeft ongeneeslijke hersenstamkanker. Youp heeft Tijn ook zelf ontmoet. "Ik ben zo indruk van dat mannetje."



Rijke vrienden

Om te kunnen beginnen met de actie heeft Youp wat rijke vrienden op moeten trommelen om geld te sponsoren. "Ik heb contact gehad met vrienden van me die wel wat kunnen missen. Ik heb ze gezegd dat hun naam nergens opkomt, geen diner, geen veiling. Gewoon gul geven. En dat hebben ze gedaan."



De cabaretier zet zich voor de actie in nadat hij na een eigen voorstelling de arts van Tijn op de radio hoorde uitleggen wat een kansloze ziekte het is. "Hij legde het heel rustig uit. De volgende dag schreef ik er een column over en vervolgens nam de dokter contact met mij op."



'Wilde wat doen'

"Dus zat ik de volgende dag op mijn fiets richting het VUmc en kreeg ik een rondleiding. De dokter vroeg me niks maar ik wilde godverdomme wat doen." Via de arts kwam Van 't Hek in contact met stichting Semmy die zich al jaren inzet voor de ziekte. Wendy van Dijk is al jaren ambassadrice van die stichting. Daarom zetten ze zich samen in voor deze actie.



Van Dijk en Van 't Hek waren niet echt vrienden van te voren. "Ik had een kleine botsing gehad met haar baas wat later haar man bleek te zijn. Maar we hebben de ruzie opzij geveegd. Het is een ontzettend aardig mens."



Tijn

Hersenstamkanker is ongeneeslijk omdat het niet te opereren valt en omdat medicijnen heel moeilijk bij de kanker terecht komen. Met het geld willen ze een speciale robot naar Nederland halen waarmee een CED-behandeling gegeven kan worden. Met CED worden de medicijnen door een soort smalle rietjes in de tumor gebracht.



Met de verkoop van nagellak hoopt Youp van 't Hek dat het miljoen wordt bereikt. "Je kunt ook zeggen: ik hoef geen potjes. Je mag ook gewoon geld overmaken." De potjes nagellak zijn te krijgen in de vier favoriete kleuren van Tijn: blauw, paars, rood en roze.