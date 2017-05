Esther belde 112 na enorme knal bij Van Zutven in Veghel: 'Geen moment bang geweest'

VEGHEL - Ze weet het nog precies. Om 15.33 uur belde receptioniste Esther Habold 112 nadat ze een enorme knal gehoord bij haar buurbedrijf, Van Zutven Feed Processing in Veghel. Binnen dertien minuten was de brandweer paraat. Ondertussen stond de receptioniste van het bedrijf, dat op vijftig meter van de brandhaard is gevestigd, nog na te trillen.

“Ik ben nadat ik had gebeld meteen naar buiten gelopen, net als mijn collega’s. Trillend op mijn benen”, vertelt de Ollandse. Toch is ze geen moment bang geweest. “Als het echt gevaarlijk zou worden, dan waren ze ons wel komen waarschuwen.”



'Grote rookontwikkeling'

Wat kreeg ze precies mee van de calamiteit op nog geen steenworp van haar bedrijf? “Ik hoorde een grote knal, keek op en zag meteen dat bij Van Zutven de vlammen uit het pand sloegen. De hele zijbekleding van de silo hing aan flarden en er was een grote rookontwikkeling."



"Ik zat aan de balie, heb dus meteen hulpinstanties gealarmeerd. Als een van de eersten. Er was ook nog iemand anders die zo alert heeft gereageerd. Vervolgens ben ik gaan kijken, bang voor meer ontploffingen ben ik niet geweest”, aldus Esther.



'Niet speculeren'

Ze was niet de enige nieuwsgierige. “Op een bepaald moment kwam de politie en die heeft toen de toeschouwers weggestuurd en ons gevraagd naar binnen te gaan. Wat er precies is mis gegaan? Daar heb ik geen idee van, daar ga ik ook niet over speculeren. Het was gewoon een grote knal, pfff”, waarna ze een trek aan haar sigaret neemt en tegelijk wat stoom afblaast.



Personeel van een ander bedrijf dat vlakbij Van Zutven staat, kwam eveneens met de schrik vrij. Arno van Lieshout: “Ik stond achterin ons bedrijf, in het kantoor, vlakbij een raam. Door de klap werd ik wel naar achteren gedrukt. Ik had meteen in de gaten dat er iets niet goed was. Ik heb vervolgens met mijn collega’s overlegd wat te doen en daarna zijn we naar buiten gegaan."



'Steeds groter en heftiger'

"Ik zag gelijk dat Van Zutven in brand stond en dat de silo was weggeklapt. Toen de vlammen steeds groter en heftiger werden, dacht ik dat er iets moest gebeuren want anders zou hele bedrijf in de as worden gelegd. Aan de andere kant was het ook weer niet zo heftig dat ik me zorgen ging maken over ons bedrijf."



"Ondertussen zagen we al veel mensen toestromen, van wie een aantal meteen foto’s maakten of gingen filmen. Binnen het kwartier was de brandweer overigens ter plekke, maar toen was het grootste deel van het complex al niet meer te redden. Waardoor die explosie werd veroorzaakt? Dat weet ik niet.”



En Frans van Zutven, de eigenaar zelf? Die wilde alleen laten weten dat hij niet bij de pakken gaat neerzitten: “Ik ga er weer voor werken.”