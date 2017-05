Van stoelen tot heipalen: Eindhoven krijgt gebouw met voor honderd procent geléénde materialen

EINDHOVEN - Recyclen, we doen het allemaal én al jaren. Maar in Eindhoven gaan ze er in oktober iets heel bijzonders mee doen. Voor het World Design Event wordt op Strijp-S een paviljoen gebouwd van alleen maar geléénde materialen. Het gebouw staat geen twee weken en na afloop krijgt iedereen de uitgeleende spullen weer terug. Een bedrijf uit Friesland leent al een stel heipalen uit; Eindhovenaren kunnen meedoen door hun oude stoelen uit te lenen voor wat het Peoples Pavillion gaat heten.

Omdat alle bouwmaterialen onbeschadigd moeten worden teruggegeven, kan er niet worden gezaagd of geboord. De hoofdconstructie van het gebouw dat ongeveer 250 vierkante meter gaat tellen, zal daarom bestaan uit houten planken en balken die aan elkaar worden gebonden. Dat hele geval komt dan te staan op stel heipalen die dus voor deze keer niet de grond worden ingemept.





Het plan voor het bijzondere gebouw is woensdagavond gepresenteerd. De bedenkers gaan de komende weken de hort op om zo veel mogelijk materialen te scoren. De buitenkant van het paviljoen wordt gemaakt met kleurige plastic platen die worden gemaakt van fijngemalen plastic afval. Op Strijp komt waarschijnlijk in juli een installatie te staan waar Eindhovenaren afvalplastic in kunnen leveren.Het '100 procent geleend'-bouwwerk krijgt een centrale plaats in de agenda van het World Design Event dat eind oktober tegelijk met de Dutch Design Week plaatsvindt. Over het World Design Event wordt al jaren nagedacht, eerst maakte het deel uit van het programma voor Brabant Culturele Hoofdstad (2018). Het World Design Event wordt nu een plek waar designers nadenken over wereldomvattende onderwerpen als zorg, mobiliteit, klimaatverandering, voedsel robotisering en energie; het WDE hoort bij de 'Eindhovense' school van ontwerpen waar maatschappelijke betrokkenheid al jaren een grote rol speelt.De organisatoren denken er ongeveer 50.000 mensen mee naar Eindhoven te lokken, bóven de 290.000 die er waarschijnlijk naar de Dutch Design Week komen. Het Peoples Pavillion is een idee van de ontwerpbureaus 'Overtreders W' en ' Sla '.