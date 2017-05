Ook Alpe d'Huzes lakt nagels: 'We nemen Tijn in ons hart mee naar boven'

ALPE D'HUEZ - Ruim vijf maanden geleden lakte heel Nederland zijn nagels voor Tijn Kolsteren uit Hapert. En nu worden duizenden nagels gelakt in Frankrijk. Bij de actie Alpe d'Huzes om precies te zijn. Team Big Challenge, het team vol boeren, is met de actie op de berg begonnen.

Iveke van het team Big Challenge heeft een potje rode nagellak van Tijn gekregen om zo de deelnemers aan de Alpe d'Huzes van nagellak te voorzien. ''Wij gaan morgen de zesjarige Tijn in ons hart mee naar boven nemen'', vertelt ze. ''Want Tijn is aan het vechten tegen een ziekte waarvoor wij allemaal aan het fietsen zijn. Voor Tijn is opgeven geen optie, maar voor ons morgen ook niet."



Toine van Toor kijkt met trots naar alle stoere boeren met nagellak. Ze halen geen extra geld op met de actie maar ze vragen zo wel aandacht voor Tijn en zijn ziekte. Het Big Challenge team heeft tot nu toe al ruim 1 miljoen euro opgehaald voor de hele Alpe d'Huzes actie dit jaar.



