Play-offs 2017: RKC en Helmond Sport treuren, NAC juicht met promotie

BREDA - Met Helmond Sport, RKC Waalwijk en NAC waren er drie Brabantse clubs actief in de play-offs. Oud-voetballer Anthony Lurling en Omroep Brabant-verslaggever Ronald Sträter volgden de clubs die droomden van promotie naar de eredivisie op de voet.

Het hele spektakel begon met een ontluisterende nederlaag van RKC en een doelpuntenfestijn bij Helmond Sport. RKC werd uiteindelijk in de eerste ronde uitgeschakeld door FC Emmen en Helmond Sport kwam in de tweede ronde net tekort om Roda JC uit te schakelen.



De play-offs eindigden met een grote explosie van vreugde, NAC promoveerde via een dubbele overwinning op NEC naar de eredivisie. En dat werd groots gevierd in Breda. Kijk hier nog een keer terug