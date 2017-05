Treitervlogger Ismail Ilgun maakt documentaire over Eindhovense wijk

EINDHOVEN - Ismail Ilgun, ook wel bekend als de 'treitervlogger' werkt aan een documentaire over de Eindhovense wijk Woensel. In de documentaire wil hij Woensel zo positief mogelijk neerzetten.

Voor de documentaire heeft hij mensen nodig die iets willen vertellen over het leven in de wijk. Hij is al in twee andere wijken geweest en sprak daar met verschillende jongeren. Dat was leuk, maar hij heeft voor documentaire toch liever ouderen. Die articuleren en verwoorden bepaalde dingen beter, schrijft de vlogger in een Instagrampost.



Bekend

Ismail Ilgun werd een bekende Nederlander door zijn vlogs. In de filmpjes viel hij onder meer politieagenten lastig. Ook bedreigde hij het Zaandamse gemeenteraadslid Juliëtte Rot. Nu zegt hij zijn leven te hebben gebeterd. Ilgun kreeg begin 2017 een baan bij het Algemeen Dagblad. Voor deze krant maakt hij de documentaire nu.