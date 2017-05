Vincent Janssen scoort voor Oranje tijdens 1-2 zege op Marokko

AGADIR - Het Nederlands elftal heeft woensdagavond een benauwde zege geboekt op Marokko. Oranje won de uitwedstrijd met 1-2, mede door een doelpunt van Vincent Janssen. Jeroen Zoet stond als aanvoerder onder de lat bij Oranje.

De spits uit Oss stond in de basis bij Oranje. In minuut 68 verdubbelde de speler van Tottenham Hotspur de score. Janssen controleerde de bal goed vanuit een voorzet van Quincy Promes, de maker van de 1-0. Na de goede aanname tikte hij de bal simpel in het doel van Marokko: 0-2. Vier minuten later werd Janssen naar de kant gehaald, Bas Dost nam zijn plaats in.



Tussen het doelpunt van Janssen en zijn wissel gebeurde er veel op het veld in Agadir. Matthijs de Ligt kreeg rood na het neerhalen van een doorgebroken tegenstander. Mbark Boussoufa schoot de vrije trap vervolgens achter Jeroen Zoet. De goalie van PSV gokte verkeerd en zag de bal in het doel verdwijnen.Met een man minder heeft Oranje alle moeite om de 1-2 voorsprong te verdedigen. Marokko was via voormalig PSV'er Nordin Amrabat, die bij de 0-1 van Oranje nog fraai uitgespeeld werd door Memphis, nog een keer dreigend. Maar zijn voorzet ging aan iedereen voorbij. Verder wist Marokko weinig indruk te maken, waardoor het Nederlands elftal de zege pakt.Zoet stond als aanvoerder van het Nederlands elftal aan de aftrap van de vriendschappelijke wedstrijd. Voor de doelman was het duel met Marokko zijn negende interland voor Oranje.Wesley Sneijder werd door Danny Blind in september nog benoemd tot nieuwe captain van het Nederlands elftal. Dick Advocaat, de opvolger van Blind, heeft nog geen nieuwe aanvoerder aangewezen. Sneijder kwam woensdag als invaller binnen de lijnen. Tweede aanvoerder Arjen Robben was nog niet bij de selectie en ook Kevin Strootman, die in de afgelopen twee maanden meerdere keren de aanvoerdersband droeg, was niet in Marokko aanwezig.Bart Ramselaar blijft op twee interlands staan. De middenvelder van PSV speelde in november mee tijdens de interlands tegen België (1-1) en Luxemburg (1-3 winst), woensdag bleef hij op de bank. Ook PSV'er Davy Pröpper bleef negentig minuten op de bank in Agadir.