Ruim 300 gouden bruidsparen in Oss: 'Al vijftig jaar gelukkig'

OSS - De gemeente Oss kent dit jaar wel heel veel gelukkige oudjes. Dit jaar vieren ruim driehonderd stellen hun gouden bruiloft. 'Het is geven en nemen!'

Honderdveertig paren vierden woensdagmiddag samen hun huwelijksjubileum in Oss, op uitnodiging van de gemeente. Ondanks dat de gemiddelde leeftijd uiteraard zeer hoog was, bleef de dansvloer geen moment leeg. De 75-jarige Mia van Dorst kijkt gelukkig naar haar man. "Het geheim? Dat is geven en nemen! Ik ben nog steeds heel gelukkig."

"Onze gemeente bestaat uit veel dorpen. Je ziet dat mensen in dorpen vaak stabiel en lang samenwonen", vertelt burgemeester Wobine Buijs. "Er zijn ook plaatsen waar de burgemeester nog persoonlijk op bezoek kan komen bij elk stel, maar in Oss kan dat niet meer", lacht ze.