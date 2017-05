Brandlucht zorgt voor stilstaande trein bij station lage Zwaluwe

LAGE ZWALUWE - De brandweer is woensdagavond uitgerukt voor een brandlucht in een trein bij station Lage Zwaluwe. Er is wel een brandlucht geroken, maar nog geen brand ontdekt.

Voor de veiligheid staat de trein stil en onderzoekt de brandweer 'de brand'. Reizigers moeten rekening houden met een vertraging. Hoe lang deze nog gaat duren is nog niet bekend.