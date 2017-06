'Voor mijn vriendin, voor mijn vader, voor mijn vrouw', duizenden kaarsjes op de Alpe d'Huez

ALPE D'HUEZ - De avond voor de Alpe d'HuZes is een avond van herdenken. "Een avond om stil te staan waarom we dit allemaal doen", vertelt iemand. De tranen vloeien bovenop de berg. Kaarsjes voor alle dierbaren die strijden tegen kanker of die de strijd hebben opgegeven worden net voor de finish geplaatst.

Meestal is één kaarsje niet genoeg, de lijst met namen is groot. "Ik heb een kaars neergezet voor een vriendin, voor mijn vader en voor een oma", vertelt een vrouw emotioneel. "En ze zijn het niet eens allemaal."



Stoere mannen staan met lood in hun schoenen op de berg. "De schoonvader van mijn dochter heeft longkanker. Het is een vriend van mij geworden, het gaat slecht met hem. Daarom steken we een kaars aan, in de hoop dat hij het redt", vertelt een man met een snik in zijn stem.

De avond geeft ook kracht. De deelnemers aan de Alpe d'HuZes kennen elkaar eigenlijk niet, maar iedereen is opeens vrienden met elkaar.



