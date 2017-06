Ravage nadat busje wordt gelanceerd en door tuin tuimelt in Heerle

HEERLE - Een bestuurder van een busje heeft woensdagnacht een ravage aangericht in Heerle bij Wouw. De auto werd gelanceerd en kwam in de tuin van een huis terecht. De politie heeft de bestuurder aangehouden.

De man reed rond kwart over een over de Herelsestraat toen hij de macht over het stuur verloor. Het busje kwam in een sloot terecht en vloog vervolgens over de kop door een tuin van een huis.



Ambulance

De buren waarschuwden de hulpdiensten. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken. De man had te veel gedronken en is aangehouden. Het busje en de tuin raakten flink beschadigd.