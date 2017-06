Doodrijder Nassim (3) uit Breda stopte na drie dagen met verplichte behandeling

BREDA - Voor de rechtbank in Breda is donderdagochtend de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar is veroordeeld voor het doodrijden van de 3-jarige Nassim in Breda. De 19-jarige Elias A. wordt ervan verdacht dat hij zich na het uitzitten van zijn straf niet heeft gehouden aan de bijzondere voorwaarden die de rechter had gesteld. Hij wilde niet meewerken aan de opgelegde behandeling in een kliniek. "Hij heeft gewoon de benen genomen" ,aldus de officier van justitie.

De jongeman kreeg vorig jaar achttien maanden celstraf opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook legde de rechtbank hem op dat hij drie jaar moest worden behandeld. De reclassering vindt dat langdurige behandeling nodig is, maar Elia A. was na drie dagen 'gevlogen'.



A. zegt liever nog maanden de cel in te gaan. Hij heeft volgens eigen zeggen geen problemen die opgelost moeten worden. "Ik vond het gewoon niets", laat hij de rechter weten.Volgens de verdachte heeft hij familie die hem helpt met problemen. Hij heeft verder geen hulp nodig. Deskundigen denken daar anders over. De professionele behandeling zou hem moeten helpen met zijn psychologische problemen en hem weerbaarder maken voor criminele contacten.Elias vindt dat zijn leven goed ging voor het ongeluk: "Ik liep stage en had net mijn rijbewijs", vertelt hij tegen de rechter. De officier van justitie krijgt de indruk dat het ongeluk met de peuter niets doet met de verdachte.De rechtbank kan nu bepalen dat hij een deel of de gehele voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden moet uitzitten.Nassim werd op Koningsdag 2016 aangereden op de Veurnestraat in Breda. Hij was op slag dood. De veroorzaker reed daarna door. Begin november vorig jaar werd hij veroordeeld.