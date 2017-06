Maakte voetbalgoeroe John Troost PSV vorig jaar kampioen?

EINDHOVEN - 8 mei 2016. Tegen de verwachtingen in wordt PSV landskampioen. Ajax wint op de laatste speeldag niet van De Graafschap en in Eindhoven lacht men als laatst. Ajax faalde niet door zenuwen of domme pech, zo blijkt nu. Nee, voetbalgoeroe John Troost gaf de Superboeren op mysterieuze wijze superkrachten. En PSV betaalde hem daarvoor 10.000 euro, zo zou te zien zijn op een bankafschrift. Met dat opmerkelijke verhaal komt het Eindhovens Dagblad donderdag.

Goed. John Troost maakte de spelers van PSV sterker. Niet met bikkelharde training of opzwepende peptalks, maar door hun ziel te verbinden met hun lichaam. In het ED staat te lezen hoe hij schuddend met zijn lichaam de energiestromen van de Superboeren herprogrammeerde.



Daar zouden mensen zomaar sceptisch tegenover kunnen staan. Want werkt zoiets? Volgens John Troost dacht iemand bij PSV in elk geval van wel. En de omstreden goeroe alleen maar op zijn blauwe ogen geloven hoeft niet eens. Aan het Eindhovens Dagblad liet hij een Whatsapp-bericht zien waarin teammanager Mart van den Heuvel van PSV hem 10.000 euro beloofde. 'No cure no pay' weliswaar. In dit geval: geen schaal, geen centen.



'Conflict dat bleef dooretteren'

Die schaal die kwam er. En de centen dus ook. Dat zou Troost kunnen aantonen met een bankafschrift. Al kijkt Rik Elferink van het Eindhovens Dagblad iets anders naar die betaling, zo zegt hij tegen Omroep Brabant: "Troost leeft al jaren in onmin met PSV. Hij beweert dat hij in de tijd van Fred Rutten weleens wat werk gedaan heeft voor de club. Hij stelt dat hij daar nog geld voor krijgt. Dat conflict is blijven dooretteren. "



Werd de belofte van de 10.000 euro bij een kampioenschap waar niemand meer op rekende dan gedaan om van het gezeur af te zijn? Elferink: "Precies, dat dachten ze."



Eén troost

Ondertussen is er hoop voor een ieder die gelooft dat een kampioenschap met voetbalkwaliteiten, of in elk geval met voetbal, te maken heeft. Ook te lezen in het ED: Feyenoord zou afgelopen seizoen niet met Troost in zee zijn gegaan.