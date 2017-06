Flesjes nagellak van Tijn vliegen de webshop uit: al 200.000 euro opgehaald

HAPERT - De nieuwe actie van de zieke Tijn Kolsteren uit Hapert, waarbij potjes nagellak worden verkocht, is een groot succes. Er is al meer dan 200.000 euro opgehaald voor Stichting Semmy. De stichting zamelt geld in voor onderzoek naar hersenstamkanker.

Tijn (6) verkoopt met de actie potjes nagellak in zijn vier lievelingskleuren blauw, paars, rood en roze. Eén potje is tien euro en al het geld gaat naar het goede doel.



De actie werd twee dagen geleden bekend gemaakt door Youp van 't Hek en Wendy van Dijk. Maar het idee kwam van Tijn uit Hapert. Hij haalde in december tijdens 3FM Serious Request ruim 2,5 miljoen euro op met zijn nagellakactie. Nu is het een actie voor zijn eigen ziekte: ongeneeslijke hersenstamkanker.



Ook gelakte nagels op Alpe d'Huez

Vele nagels zijn donderdagmiddag ook gelakt op de Alpe d'Huez, waar geld wordt opgehaald voor de strijd tegen kanker. Team Big Challenge, een team vol boeren, was met de nagellakactie op de berg begonnen.



Nagelfoto's

Dat de actie een groot succes is, is ook te merken op sociale media. Daar laten veel mensen weten hun nagels ook dit keer weer gelakt te hebben.