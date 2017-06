Nieuwe eigenaar omstreden mestverwerker Nistelrode krijgt vergunning terug

NISTELRODE - Het mestverwerkingsbedrijf aan de Loosbroekseweg in Nistelrode heeft weer een vergunning. De provincie had die ingetrokken omdat er van alles mis was op milieugebied. Dat was toen het bedrijf nog BioSpares heette. Nu is de verwerker eigendom van Enégro BV. Volgens gedeputeerde staten heeft dat bedrijf orde op zaken gesteld.

De provincie trok in 2015 de vergunning in omdat het toenmalige BioSpares voortdurend de regels overtrad. Het bedrijf had daarvoor steeds beterschap beloofd, maar dat bleef bij beloftes. Dieptepunt waren lekkende mestbassins. Vrachtwagens hebben toen 6000 kuub mest afgevoerd. Ook ontsnapte er gas uit een biovergister.



Rechtszaak gewonnen

De situatie was zo ernstig dat de provincie de vergunning in trok, dat was op dat moment nog maar zelden gebeurd. In december 2015 won BioSpares een kort geding tegen de intrekking van die vergunning. Volgens de rechter waren de meeste problemen opgelost. Het bedrijf mocht door werken op voorwaarde dat ook de laatste misstanden zouden worden opgelost.



In 2017 ging het weer mis en werd de vergunning weer ingetrokken. Een voormalig eigenaar werd voor de rechter gedaagd vanwege milieudelicten. In maart van dit jaar leek het doek voor de mestverwerker in Nistelrode te vallen. Maar deze week besloten gedeputeerde staten dat de intrekking van de vergunning wordt herroepen omdat de nieuwe eigenaar Enégro orde op zaken heeft gesteld.