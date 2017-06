Ook Guido Weijers beklimt de Alpe d'Huez: 'Benen doen pijn, maar ik ga door'

ALPE D'HUEZ - Hij had zich 'vrij anoniem' ingeschreven voor de Alpe d'HuZes. Toch valt cabaretier Guido Weijers uit Breda op tussen de ruim 4000 fietsers en wandelaars die donderdagmiddag de berg Alpe d'Huez beklimmen. "Zodra ze mijn naambordje zien, juichen ze mij toe. Dat is echt hartverwarmend."

Toch heeft de cabaretier het zwaar. Hij puft even uit in bocht 7, de Nederlandse bocht tijdens de Tour de France. "De benen doen pijn, maar we fietsen door tot het niet meer gaat. Ik gok dat het wel gaat lukken."



'We liggen op schema'

Dat zal ook moeten, want het schema dat Guido rijdt, is pittig. "We moeten om half drie beneden zijn en dan voor vijf uur weer naar boven. We liggen wel op schema. En totdat mijn benen zeggen dat ik moet stoppen, ga ik door."



Enorm bedrag opgehaald

Guido zet zich niet alleen vandaag in voor de Alpe d'HuZes. Naast zijn bedrijf zamelt hij geld in met een eigen stichting. Op de website van de Alpe d'HuZes staat dat Guido al ruim zeventienduizend euro heeft opgehaald.



Bekijk ook onze livestream over de Alpe d'HuZes.