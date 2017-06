Stadionverbod voor 16 FC Den Bosch-supporters

DEN BOSCH - Zestien supporters van FC Den Bosch krijgen een lokaal stadionverbod opgelegd naar aanleiding van de ongeregeldheden rondom de wedstrijden FC Den Bosch-FC Dordrecht. Tijdens de wedstrijd werd er onder meer vuurwerk op het veld gegooid.

Twee supporters hebben op 5 mei een eerder opgelegd stadionverbod overtreden. Die twee fans hebben een verlenging van hun huidige stadionverbod gekregen.



Burgemeester Ton Rombouts heeft alle personen met een stadionverbod ook een stadionomgevingsverbod opgelegd. Op wedstrijddagen mogen de relschoppers vanaf drie uur voor het begin van de wedstrijd tot drie uur na de wedstrijd niet in de buurt van het stadion komen.



De KNVB krijgt de gegevens van de supporters. FC Den Bosch verwacht dat er van meer supporters de identiteit bekend zal worden. Ook die gegevens worden met de KNVB gedeeld. De voetbalbond kan een landelijk stadionverbod opleggen.



Ballenjongen

Er werd onder meer vuurwerk op het veld gegooid, waarbij een ballenjongen werd geraakt. Er werd ook een crowdfundingactie opgestart voor onder meer de ballenjongen, de teller staat daar inmiddels op 885 euro.



Vertegenwoordigers van de gemeente, politie, Openbaar Ministerie zijn nog in gesprek met de directie van FC Den Bosch over de uitwerking van een reeks van maatregelen om te komen tot een veilig en sfeervol stadion.