'I will pay a lot!' Verdachte hondenkopers zorgen voor onrust onder hondenbezitters

SINT-MICHIELSGESTEL - Onder hondenbezitters in de gemeente Sint-Michielsgestel is onrust onstaan. Meerdere baasjes zouden de laatste tijd op een verdachte manier zijn aangesproken door buitenlands sprekende mannen. Die wilden hun viervoeters kopen. 'She's beautiful, I will pay al lot of money for her.'

De politie laat weten dat hondenbezitters inderdaad zijn aangesproken met de vraag of zij hun dieren wilden verkopen.Het kenteken van de mannen die dit deden was bekend. Zo kon een zogeheten 'stopgesprek' met de mannen worden gehouden zodat zij weten dat ze in de ghaten worden gehouden.Op de vraag of in Sint-Michielsgestel wellicht ook gezocht wordt naar 'sparringpartners voor vechthonden' antwoord de politie: "Dat is ons niet bekend."