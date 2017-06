Alle leerlingen Strabrecht College uit het ziekenhuis, bus staat klaar voor vertrek naar Nederland

BOURBOURG - De leerlingen die in het ziekenhuis lagen na het busongeluk bij de Franse plaats Bourbourg mogen allemaal naar huis. Twee docenten van het Strabrecht College in Geldrop en de chauffeur moeten nog wel in het ziekenhuis blijven. Er staat een bus klaar om de rest terug naar Nederland te brengen.

De school wil dat alle leerlingen met de bus meegaan. Dit is volgens het Strabrecht College goed voor de verwerking van het ongeluk. “De kinderen hebben toch een hele heftige gebeurtenis meegemaakt. Als je ze nu stuk voor stuk weghaalt hier, is het verhaal niet afgesloten”, vertelt een vader die in Bourbourg is, Maikel van der Sanden.



Van der Sanden is donderdagochtend meteen naar Frankrijk gereden toen hij van het ongeluk hoorde. Ook andere ouders stapten in de auto. Volgens het Stabrecht College in Geldrop gaat het om een 'handjevol' ouders.Sommige leerlingen willen niet met de bus naar huis. Zij kunnen met hun ouders mee als die er zijn of er wordt een andere oplossing gezocht.De scholieren zaten donderdagmorgen in de bus die op een vrachtwagen botste op de A16. De chauffeur van die vrachtwagen zou in slaap zijn gevallen, waardoor de vrachtauto plotseling hard afremde. In totaal raakten er 22 mensen gewond. Eén van hen is zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar.