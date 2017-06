Extern onderzoek naar instorten parkeergarage bij Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Een extern bedrijf gaat onderzoek doen naar het instorten van de parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport.

Bouwbedrijf BAM heeft adviesbureau ir. J. G. Hageman B.V. opdracht gegeven de oorzaak te onderzoeken.



Naast het externe onderzoek is ook BAM zelf tien mogelijke scenario's aan het bestuderen. Het bouwbedrijf is verantwoordelijk voor het project. Donderdag zet BAM opnieuw drones in om opnames te maken van het terrein. Ook wordt met laser een scan van het complex gemaakt.



Terminal beter bereikbaar

BAM hoopt dat met de drones en laser ook kleine afwijkingen worden vastgelegd. Het bouwbedrijf werkt ook aan voorstellen om het complex tijdelijk te stabiliseren. Dit moet ervoor zorgen dat de luchthaventerminal beter bereikbaar is.



Zaterdagavond stortte de garage in aanbouw in. Er was niemand in het gebouw aanwezig. Omstanders reageerden geschokt en een dag later was het vliegveld moeilijk bereikbaar. De totale schade wordt geschat op twintig miljoen euro.