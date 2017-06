NAC heeft voordeel in strijd om toptalenten Manchester City: 'Juiste keuzes maken'

BREDA - NAC kan volgend seizoen weer rekenen op de komst van enkele talenten van Manchester City. Waar het in het afgelopen jaar genoegen moest nemen met minder grote talenten, staat de Bredase club nu op poleposition voor het huren van de grootste City-talenten.

"We hebben een vijfjarige overeenkomst en zijn nu één jaar onderweg, waarin we elkaar hebben moeten leren kennen. De samenwerking is voor mij altijd top geweest, alleen resulteerde het niet in spelers die elke week het verschil maakten. Dat heeft tijd nodig gehad", zegt technisch directeur Hans Smulders, die duidelijk aangeeft dat de samenwerking veel verder gaat dan alleen spelers huren.



Waar afgelopen seizoen de betere spelers van Manchester City verhuurd werden aan FC Twente, staat nu NAC vooraan in de rij. "Wij hebben één groot voordeel, wij hebben een samenwerking. Nu moeten we de juiste keuzes maken. We weten precies wat we willen, het huiswerk is klaar."



Vreven sprak al een keer met Thierry Ambrose, hij ziet in de Fransman een absolute versterking. "Zeker, ik heb hem zelf zien spelen. Het is een fantastische spits. Hij is al een keer komen kijken, tegen FC Volendam. Hij was al enthousiast als we in de Jupiler League moesten blijven, nu gaan we naar de eredivisie. En dat is wat hij echt wil. Ik zal weer met hem rond de tafel gaan zitten."De promotie geeft NAC meer mogelijkheden bij Manchester City. "Het is heel duidelijk. Ik ben persoonlijk heel tevreden over de samenwerking met Manchester City. En ik denk dat we nu niet meer in dezelfde categorie spelers mogen kiezen, maar dat we een categorie hoger mogen kiezen. Meer kwaliteitsspelers kunnen komen, van het niveau Manu García."