Arrestatieteam overmeestert verwarde man, nepwapen gevonden in flat

HELMOND - De politie heeft woensdagnacht een 32-jarige man uit Helmond aangehouden in zijn flat aan de Mierloseweg.

De man zou eerder op de avond met een vuurwapen op het balkon hebben gestaan. Hij zit vast voor verder onderzoek.



De gealarmeerde politie zette een ruim gebied rond de woning aan de Mierloseweg af. Dit voor de veiligheid van omstanders én de hulpdiensten. Er werd een onderhandelaar ingeschakeld en het arrestatieteam kwam naar de flat.



Man was erg in de war

De onderhandelaar kreeg geen contact met de verwarde man. Het arrestatieteam viel rond één uur de woning binnen en hield de verdachte onder hevig verzet aan. Er raakte niemand gewond. De man was erg in de war en is onderzocht door een specialist.



Na de aanhouding is de flat doorzocht. Er werd een imitatievuurwapen gevonden, deze was nauwelijks van echt te onderscheiden.