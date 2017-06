380KV hoogspanningslijn: Brabantse bestuurders kiezen voor noordelijke variant

BREDA - De hoogspanningslijn van het Zeeuwse Rilland naar Tilburg moet via de Brabantse Wal, Roosendaal-Borchwerf, langs de A17, via Hooge Zwaluwe en Loon op Zand worden aangelegd. De provincie en de gemeenten in West-Brabant hebben dat donderdag aan minister Kamp geadviseerd.

Minister Kamp neemt eind juni een beslissing over het tracé van de 380KV verbinding. Tegen deze zogenoemde noordelijke variant was bij de bestuurders het minste bezwaar. Het zuidelijke tracé via onder meer Etten-Leur en Breda zou een te grote aanslag op de natuur zijn.



Dat blijkt uit stukken die geplaatst zijn op de website van de provincie Noord-Brabant. De officiële overhandiging van het rapport was om vier uur op het ministerie van Henk Kamp. Het was al duidelijk dat de lijn van Rilland (een dorp in Zeeland) naar Tilburg zou lopen, maar over het tracé was nog veel gesteggel.



Het tracé

Het advies aan de minister gaat uit van een tracé dat loopt van Rilland via de Brabantse Wal naar Roosendaal-Borchwerf, bij Woensdrecht ondergronds. Van Roosendaal-Borchwerf tot en met Standdaarbuiten loopt de lijn langs de westzijde van de A17.



Van Standdaarbuiten tot Tilburg volgt de lijn een noordelijk tracé via Hooge Zwaluwe en Loon op Zand via de Bosroute. Het tracé eindigt bij de stationslocatie De Spinder in Tilburg. Bij het advies is rekening gehouden met lokale situaties en bijzondere aandachtsgebieden, stellen de gemeentes.



Geen nieuwe doorsnijdingen van het landschap was een belangrijk uitgangspunt, evenals een 'ruimtelijk knelpunt' in de gemeente Moerdijk, ten noorden van Zevenbergschen Hoek. Daar stellen de samenwerkende overheden, zoals het gemeentencollectief zichzelf noemt, een planstudie voor.



Verzet en weerstand

Naar verwachting besluiten de ministers eind juni over de lijn. Dan zullen ook alle partijen worden geïnformeerd. Begin 2022 start de bouw.

Er was veel verzet tegen de aanleg van de hoogspanningslijn. In elk gehucht is wel een actiegroep opgericht wat een Statenlid deed opmerken: het heeft een hoog not in my backyard-gehalte. Maar al die actiegroepen vertegenwoordigen tezamen duizenden inwoners van West-Brabant.



Ook de natuur ontkomt niet aan de gevolgen. Met name vogels zou een doemscenario wachten vanwege de 65 meter hoge lijn. Aanlegger TenneT laat er echter geen twijfel over bestaan: een ondergrondse lijn zou dagen duren om te repareren bij een draadbreuk. Niemand wil een week zonder stroom zitten, aldus TenneT.