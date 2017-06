Katje uit bloedhete dakgoot gered in Waalwijk

WAALWIJK - De brandweer in Waalwijk moest donderdagmiddag uitrukken voor een kat in nood. Het arme beetje zat al ruim een uur op het hete dak in de goot zonder water.

De dierenambulance was al met spoed uitgerukt. Aanvankelijk werd er met de ladder van een buurman een poging gedaan de lijdende kat van het dak te halen. Toen dat niet lukte is de brandweer ingeschakeld. Eenmaal aangekomen had een brandweerman in vol ornaat de kat snel te pakken, die aardig verzwakt was geraakt door de hitte.

Het baasje kwam net thuis toen op het moment dat haar dakhaas werd gered. Het dier is onderzocht door de medewerkers van de dierenambulance. Daarna werden baasje en beestje verenigd en mocht iedereen naar huis.