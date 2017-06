1500 kilo coke onderschept, twee mannen aangehouden in Roosendaal

ROOSENDAAL - In Roosendaal zijn maandag twee mannen aangehouden nadat er eerder in de haven van Antwerpen 1500 kilo cocaïne werd onderschept. Het gaat om een 26-jarige man uit Madrid en een 29-jarige man uit Tanger (Marokko). De straatwaarde, verkocht als losse grammen, is ongeveer 75 miljoen euro.

De zeecointainer werd maandag werd afgeleverd in Roosendaal. De container kwam uit Colombia en was geladen met steenkool. Bij een controle in Antwerpen bleek echter al dat de kolen een deklading waren voor de cocaïne. Toen het duo de smokkelcontainer inspecteerde, werden beide mannen opgepakt.



De verdachten zijn vandaag voorgeleid in Amsterdam en zitten nog zeker twee weken vast.