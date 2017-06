Van wie is deze urn? Kringloopwinkel Karoesell zoekt de eigenaar

EINDHOVEN - Bij Kringloopwinkel Karoesell in Eindhoven keken ze even vreemd op. Want daar werd deze week een urn afgeleverd. Niet bepaald een alledaags object. Maar wie hem heeft achtergelaten is niet duidelijk.

Manager Dirk Dillesen wil graag weten wie de urn heeft achtergelaten. "Ik vermoed dat het per ongeluk is gebeurd. Het zat tussen potten, pannen en ander klein goed in een doos."



Niet geregistreerd

De kringloopwinkel registreert niet wie er spulletjes komt brengen. "Daarom weten we niet van wie het afkomt. We weten alleen dat het afgelopen dinsdag is achtergelaten", zegt Dillesen tegen Omroep Brabant.



Op de urn staat de naam 'Daisy' en het jaartal 2009. Wie de urn herkent, kan contact opnemen met de Karoesell. "Want deze gaat niet in de verkoop. We willen er respectvol mee omgaan."