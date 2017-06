Leerlingen hielpen docenten na busongeluk in Frankrijk: 'Heel trots op onze jongeren'

BOURBOURG - Leerlingen van het Strabrecht College in Geldrop hebben na het busongeluk bij Bourbourg in Frankrijk geholpen de beknelde docenten te bevrijden. Afdelingsdirecteur Hans Abels is erg trots op de jongeren: "Ze zijn onze helden."

De directeur van de mavo-afdeling van het Strabrecht College hoorde van de leerlingen dat ze tijdens het ongeluk in één keer naar voren werden gedrukt. "Ze klapten met hun hoofd tegen de stoelen voor hen", zegt Abels. "Een jongen vloog een paar meter door de bus, glas kwam op ze af. Het was voor hen meteen duidelijk dat het ging om een heel ernstig ongeluk"."



De leerkrachten zaten voor in de bus en liepen de zwaarste verwondingen op. De docenten zaten bekneld, leerlingen hebben geholpen om hen te bevrijden en zijn bij hen gebleven tot de hulpdiensten kwamen. "Ik ben zo trots op ze", vertelt Abels. "Dat ze op die leeftijd al zo rustig blijven bij zo'n ongeluk en oog hebben voor elkaar, dat is knap. We noemen ze onze helden."



'Samen uit, samen thuis is het best'

De leerlingen zijn onderweg terug naar Nederland, rond 19.30 uur worden ze in Geldrop verwacht. De school wilde graag dat de groep gezamenlijk terug naar huis zou gaan. Alarmcentrale Allianz heeft de school dit ook aangeraden. "In een groep kun je dingen beter verwerken", zegt Thomas Creten van Allianz. "Samen uit, samen thuis is de beste manier."



Volgens Creten zijn de leerlingen behoorlijk geschokt en bang. Enkele leerlingen zijn door ouders opgehaald uit Frankrijk en rijden in auto’s achter de bus aan. "Er wordt gehuild en geknuffeld. Maar ook geravot. Het blijven jongeren."