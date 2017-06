Tractor en auto botsen in Steensel, vrouw raakt gewond

STEENSEL - Bij een ongeluk tussen een auto en een tractor in Steensel is donderdagmiddag een vrouw gewond geraakt.

Op de Eindhovenseweg in Steensel klapten de tractor en auto tegen elkaar. De automobiliste is naar het ziekenhuis gebracht.



Tractor lekt diesel

Na het ongeval lekte de tractor diesel, deze kwam grotendeels in een put terecht. Een bergingsbedrijf heeft de beide voertuigen afgevoerd, de weg was lange tijd afgesloten.