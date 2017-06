Bij veel huishoudens komt supersnel internet niet verder dan de deurmat

EINDHOVEN - Waar zouden we zijn zonder internet? Even geen internetverbinding en het is crisis. Bijna dagelijkse komen er nieuwe apparaten op de markt die werken via internet. Volgens ruwe schattingen komen er binnen enkele jaren zo’n 4,2 miljoen apparaten bij.

Dat vraagt om supersnel internet met veel bandbreedte. Dé oplossing voor dit probleem ligt al sinds 2009 op de plank.



Oude technologie

Twee van de zeven miljoen huishoudens in Nederland is aangesloten op het snelle glasvezelnetwerk. "Toch komt het supersnelle netwerk niet verder dan de voordeur", zegt Luuk Pals, CEO van Innovience in Booming Brabant.



"In veel woningen gaat het snelle glasvezelnetwerk binnenshuis over op de oude technologie. Daar gaat het mis en houd je gewoon een langzame verbinding."



Dunne draad

Pals bedacht al in 2009 een systeem om dit probleem te tackelen. Pals: "We maken een inpandig netwerk door vanuit de meterkast een kabel te trekken naar de ruimtes waar de gebruiker internet wil hebben. De kabel is een zeer dunne draad, een plastical optical fiber (POF)."



Deze draad wordt door de bestaande elektriciteitsleidingen getrokken tot achter het stopcontact in de bestemde ruimtes. "In het stopcontact worden twee gaatjes geboord. Vanaf het stopcontact zet het de POF-kabel het licht om in een WiFi-signaal. Op die manier heb je een heel snelle en betrouwbare verbinding. Je sluit het aan en het ligt er voor vijftien tot twintig jaar", aldus Pals.



