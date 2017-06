Busongeluk in Frankrijk heeft ook grote impact op ouders: 'Ik ga hem meteen knuffelen'

GELDROP - Bij het Strabrecht College in Geldrop hebben ouders zich verzameld in afwachting van de bus die hun kinderen weer naar huis brengt. Het ongeluk in het Franse Bourbourg heeft ook op de thuisblijvers grote impact gehad, de schrik zit er goed in bij ouders, broertjes en zusjes.

De 16-jarige Noah Krupers zat ook in de bus en heeft geholpen een beknelde leerkracht te bevrijden. Zijn moeder Peggy schrok enorm van het bericht over het ongeluk. “We hoorden het van de buurvrouw en er was even paniek. Na vijf minuten kregen we Noah aan de telefoon, hij klonk heel rustig.”



Peggy is blij dat haar zoon in orde is en is vooral erg trots op hem. “Fijn dat hij anderen heeft geholpen”, zegt ze. “We zijn niet naar hem toegegaan, dat zou alleen maar voor meer paniek zorgen. Ik ben gewoon gaan werken om de gebeurtenis te kunnen verwerken.”Vader Harry denkt dat Noah en zijn klasgenoten een flinke klap moeten verwerken. “Er is niet alleen lichamelijke schade”, vertelt Harry. “Het gaat volgens mij vrij goed met Noah. Het kan ookdat hij zich groot houdt. Noah durfde niet met de bus terug naar huis.”Het 11-jarige zusje van Noah dacht eigenlijk dat het ongeluk een grap was. “Maar dat was niet zo”, zegt Loïs. “Ik vond het echt heel eng. Ik ga hem straks meteen knuffelen.”