Daar zit een luchtje aan! Brandende rioolput in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - De brandweer in Kaatsheuvel kreeg donderdagavond een wel heel bijzondere melding. Op de parkeerplaats van supermarkt EMTÉ aan de Poolsestraat stond een rioolput in brand.

Het vuur werd waarschijnlijk veroorzaakt door een brandbare stof die is aangestoken. De brandweer bluste de brand in de put met schuim, het vuur was snel onder controle.



Beetje ongeloofwaardig

De meldster moest haar verhaal verschillende keren vertellen aan de meldkamer. Daar vonden ze het verhaal een tikkeltje ongeloofwaardig.