Wendy (37) is een dochter van spermadokter Jan Karbaat: 'Ineens heb ik tientallen broers en zussen'

GEMERT - De omstreden spermadokter Jan Karbaat insemineerde jarenlang vrouwen met zijn eigen zaad. Vrijdag beslist de rechter of het DNA van Karbaat wordt vrijgegeven. Hij verwekte stiekem minstens negentien donorkinderen. Eén van die kinderen is Wendy Nendels-Swinkels uit Gemert.

Wendy is in 1980 geboren. Haar vader was onvruchtbaar. Pas op haar twintigste kreeg ze te horen dat ze een kind was van een anonieme donor. Een complete shock voor Wendy, die naar eigen zeggen een identiteitscrisis ontwikkelde en zelfs voor honderd procent werd afgekeurd.



Jarenlang zat ze in het ongewisse over wie haar verwekker was. "Zeven jaar geleden heb ik me ingeschreven bij de FIOM Databank en bloed afgestaan. Anderen werden gematcht en bij mij kwam maar niks. Dat vond ik raar."



'42 broers en zussen'

Tot vorige week dinsdag. Een wettelijke zoon van Karbaat stond eerder zijn DNA af en toen werd ineens duidelijk dat ook Wendy een dochter is van de arts. "Ineens heb ik achttien broers en zussen. En Karbaat had ook nog eens 23 kinderen uit vier relaties. Eigenlijk zijn we nu dus al met 42 broers en zussen. Dat getal gaat nog oplopen hoor", vertelt ze openhartig.

Een aantal van zijn donorkinderen sleepten hem voor de rechter. Vrijdag doet de rechter uitspraak in de zaak rondom Karbaat, die directeur was van spermakliniek Bijdorp in Barendrecht. Straf zal de arts niet meer krijgen, hij overleed eerder dit jaar. Wél wordt duidelijk of het DNA van Karbaat gebruikt mag worden voor onderzoek.

Bedrogen

Wendy weet zeker dat ze een dochter van hem is, maar wil toch graag dat zijn DNA wordt vrijgegeven. "Er is geen twijfel over mogelijk dat we kinderen van hem zijn. We hebben allemaal dezelfde grote tanden en hangende oogleden", vertelt ze. "Hij heeft iedereen voorgelogen, ik ben zo boos op hem. Ik voel me bedrogen. Hopelijk komen zo nog meer kinderen achter de waarheid."

Ook voor de ouders van Wendy zijn de nieuwe ontwikkelingen rondom de donorarts niet gemakkelijk. "Maar ik heb een super jeugd gehad. Ik heb nog steeds een super goede band met mijn vader." De kinderen van Wendy (11 en 13) gaan goed om met het nieuws over hun nieuwe 'opa'. "Ze zeggen: 'ineens heb ik superveel tantes ooms en neefjes en nichtjes!'"

Wendy heeft haar 'nieuwe' broers en zussen al ontmoet. "Dat was geweldig. We hebben nu een appgroep met z'n allen. Ik krijg wel vierhonderd berichten per dag. Dat is het enige positieve hieraan. Al moet ik er nu wel meer tuinstoelen bij gaan kopen", grapt ze.