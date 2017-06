Rechters gewraakt, advocaat buiten gegooid en verdachte vrij: Herrie rond Otto-proces

BREDA - 'De boodschappenjongen van Klaas Otto', zo noemde de officier van justitie hem onlangs nog. Advocaat Jan Piet van R. verscheen donderdag voor de rechter in Breda. De zitting verliep rumoerig en kwam met een klap tot stilstand.

Jan Piet van R. (69) werd op 20 februari opgepakt. Hij wordt verdacht van het beïnvloeden van getuigen op verzoek van Klaas Otto. Volgens het Openbaar Ministerie maakte hij zich daaraan schuldig sinds juli vorig jaar.



Drugs in tuinhuisje

Verder wordt hij verdacht van drugsbezit: ruim drie kilo amfetamine. In zijn tuinhuisje in Den Haag vonden agenten een drugslab waarin xtc gemaakt kon worden. 'Van heel lang geleden, toen maakte ik speed,'verklaarde hij bij de politie.



Donderdag verscheen Van R. voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank , op een ongewone zitting.

De advocaten Soeren en Dekker met tussen hen in de verdachte en collega Van R. (die geschorst is) .



Motorclub

Ze wilden eerst achter gesloten deuren met de rechtbank praten. Waarschijnlijk omdat de verdachte advocaat is en geheimhoudingsplicht heeft, over bijvoorbeeld zijn contacten met Klaas Otto. Ze kennen elkaar al sinds de tijd dat Otto een motorclubhuis had in Zundert.



Advocaten liepen in en uit de zaal voor overleg en pas na een tijdje mocht iedereen naar binnen. Al meteen viel de gespannen sfeer op. De advocaten wilden graag een uitgebreid verhaal vertellen maar mochten dat niet. De rechter wilde alleen praten over voorarrest en het onderzoek.



Wraking

Voor de advocaten was de maat vol: Ze trokken de onpartijdigheid van de rechters in twijfel en wraakten de rechtbank.



En er was nog een kink in de kabel. Advocaat Dekker heeft een paar weken geleden een akkefietje gehad bij de recherche in Breda. Hij heeft zich 'onbehoorlijk' gedragen tijdens een politieverhoor. Daarom is het politiebureau zes maanden verboden gebied voor hem. De rechtbank ziet geen bezwaren omdat andere advocaten nog wel binnen mogen.



Geheim

De zitting was soms lastig te volgen, omdat er achter gesloten deuren al van alles gezegd was. Jan Piet van R. blijkt geheime stukken in een kluis te hebben gelegd, kluisverklaringen. De officier van justitie en rechters konden daar weinig mee omdat die stukken nou eenmaal geheim worden gehouden.



De officier van justitie legde uit waar Van R. precies van wordt beschuldigd. Klaas liet uit de gevangenis een schriftelijke instructie meesmokkelen door Piet S.. Otto's vrouw Nancy las dat samen met Van R.

Van R. bezocht Otto zelf ook in de cel voor instructies. Zo ging er een boodschap naar de man die Otto in 2015 neerschoot: of hij zijn belastende verklaring tegen Otto kon aanpassen in ruil voor honderdduizend euro.



Vrijlating

De verdachte zelf wilde ook nog wat kwijt: dat de beschuldigingen over de briefjes van Klaas Otto niet kloppen maar dat de recherche weigert te luisteren. 'De politie verrekt het om het op te schrijven'.



Ondanks bezwaren bij het OM mag Van R. vrijdag naar huis. Onder strenge voorwaarden zoals een reeks contactverboden. In afwachting van verder onderzoek en een beslissing van de wrakingskamer.