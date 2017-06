Gemertse Honk- en Softbalvereniging mag blijven bestaan maar moet waarschijnlijk veld delen

GEMERT - De Gemertse Honk- en Softbalvereniging, GHSV, mag blijven. Daarover stemde de gemeenteraad donderdagavond unaniem. De naastgelegen hockeyclub is toe aan uitbreiding en wethouder Martien Bankers had daarvoor een plan ingediend. Daarin stond dat GHSV opgeheven kon worden.

Dat plan kreeg forse kritiek van vrijwel alle partijen. Gemeenteraadsleden noemden het voorstel 'niet chique' en 'onbehoorlijk'. De wethouder zou onvoldoende rekening hebben gehouden met de club. Volgens sommige gemeenteraadsleden zou de wethouder gedaan hebben alsof de club zelf ook opgeheven wilde worden.



De 48 leden van de club waren behoorlijk opgelucht na het unanieme besluit. 'Wij zijn heel blij, onze toekomst is in ieder geval gewaarborgd', zegt voorzitter Marco de Gruiter.Vorige maand kwamen gemeenteraadsleden kijken bij de club en dat heeft wellicht de doorslag gegeven. Tim Lucassen van GHSV: 'Ik denk dat dat de ogen heeft geopend. Daarvoor kenden ze alleen het standpunt van de wethouder en daar werd onze mening totaal niet in verwoord.'Ondanks dat er opluchting was, werd de champagne nog niet opgetrokken. De club moet met de naastgelegen hockey- en voetbalvereniging rond de tafel om tot een gepaste oplossing te komen.Mogelijk scenario is dat de voetbalvereniging en GHSV een veld gaan delen zodat de voetbalvereniging plaats kan maken voor het nieuwe hockeyveld. Daar was de voetbalvereniging in eerste instantie nog niet erg blij mee, maar Lucassen blijft positief: 'We zijn allemaal sportverenigingen in een kleine gemeente en ik denk dat we er samen uit moeten gaan komen.'