Marien (6) huilt tranen met tuiten om overstap NAC-speler Cyriel Dessers [FILMPJE]

BREDA - De zesjarige Marien is groot fan van NAC en dan met name van spits Cyriel Dessers. Dus toen zijn vader hem donderdag vertelde dat de speler overstapt naar FC Utrecht, brak de kleine voetbalfan in huilen uit. Die aandoenlijke reactie kreeg ook Dessers te zien…

Vrijdag is voetballiefhebber Marien ook nog eens jarig, dus een slechter verjaardagscadeau had Cyriel Dessers niet kunnen uitkiezen. Gelukkig wist Dessers het net op tijd goed te maken met Marien. Want nadat de voetballer het filmpje zag, besloot hij een boodschap voor de jongen op te nemen.

Gebroken hart

“Ik zag je filmpje en dat heeft toch een beetje mijn hart doen breken”, zegt Dessers in de videoboodschap. De spits zorgt zelfs voor een verjaardagscadeautje van Marien. “Hopelijk kun je zo toch met een leuke herinnering aan mij terugdenken.”