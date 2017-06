Jongens (17) op scooter botsen met politieauto na dollemansrit

EINDHOVEN - De politie heeft donderdagavond twee jongens van 17 gearresteerd die gevaarlijk rijgedrag vertoonden op een scooter. Verschillende mensen moesten opzij springen voor de jongens. Uiteindelijk botsten ze zelfs met een politieauto.

Een motoragent zag het tweetal gevaarlijk rijden in de buurt van de Kruisstraat. Ze negeerden meerdere stoptekens en gingen ervandoor.



Verschillende mensen moesten opzij springen voor de jongens. Na de aanrijding met een politieauto konden de jongens worden gearresteerd.



Zonder rijbewijs

De bestuurder had geen rijbewijs had en de snorscooter was opgevoerd.