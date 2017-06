Tour du Jour deze zomer vanuit restaurant Binnen in Breda

BREDA - Het wielerprogramma Tou du Jour van RTL 7 komt deze zomer drie weken lang vanuit de Haven in Breda. De monumentale visafslag, ook bekend als het terras van restaurant Binnen Breda, wordt omgebouwd tot studio.

In het tv-programma praat presentator Wilfred Genee dagelijks met zijn gasten over de etappes van de Tour de France. De eerste uitzending is op 30 juni.



Eerder werd Tour du Jour uitgezonden vanuit Amsterdam, Naaldwijk en Utrecht.