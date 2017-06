Buizerd met kuikens teistert fietsers en wandelaars in Heeze

HEEZE - Fiets of wandel je in de buurt van de Huisvenseweg in Heeze? Pas dan op voor een buizerd.

De gemeente Heeze-Leende waarschuwt voor de aanwezigheid van de roofvogel. Voorbij het tweede fietspad op de Huisvenseweg heeft de buizerd een nest met kuikens.



De roofvogel kan voorbijgangers zien als bedreiging. Daarom vraagt de gemeente fietsers en wandelaars om rekening te houden met de buizerd.